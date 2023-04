Milan, quanto vale la semifinale di Champions? La cifra è pazzesca

Mario Giunta , giornalista di Sky Sport , nel post-partita della sfida Champions, ha analizzato gli incassi del Milan dopo la qualificazione in semifinale ai danni del Napoli: "Dal punto di vista economico, vale tanto andare avanti, perché c'è un premio Uefa, a seconda dei turni che si passano. Il Milan già stasera incassa 12,5 milioni di euro . In totale, tra incassi, premio Uefa e tutti i ricavi commerciali derivanti dalla Champions League, il Milan potrebbe incassare fino a 85 milioni di euro , una cifra che potrebbe aiutare il Milan in vista del prossimo mercato. Oltre agli acquisti, anche le situazioni dei rinnovi , alcuni delicati, come quello di Rafael Leao ".

L'Italia torna in semifinale di Champions: i precedenti più recenti

L'Italia torna in semifinale di Champions grazie al Milan (aspettando l'Inter, per portarne eventualmente 2). Continua Giunta: "Non accadeva dal 2018, con la Roma che rimontò il Barcellona e poi giocò la semifinale contro il Liverpool. Toccò alla Juventus per due volte (2015 e 2017), arrivando addirittura in finale, salvo poi perderle entrambe. Nel 2010, con l'Inter di Josè Mourinho, che poi fece il triplete". Sul possibile derby in semifinale contro l'Inter: "Speriamo di aggiungere anche l'Inter, per un derby che ci riporta indietro nel tempo (2003) che portò poi alla finale di Manchester".