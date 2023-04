Kvaratskhelia, scuse social dopo Napoli-Milan: Leao commenta così

TORINO - Si è preso la responsabilità di provare a rimettere il Napoli in partita, Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana, però, si è lasciata stregare da Maignan, che ha parato il suo tiro dagli undici metri a ha impedito alla squadra di Spalletti di avere più tempo a sua disposizione per tentare la rimonta. Così, dopo la grande delusione, il giocatore ha voluto lasciare un messaggio di scuse per tutti i suoi tifosi: "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non potrei portarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua".