Milan, Maignan è da blindare: rossonero fino al 2028

Lo chiamano Magic Mike, ma il film del 2012 di Steve Sodebergh non c’entra nulla.Qui non si parla delle doti di spogliarellisti, bensì del- la capacità di neutralizzare i rigori. Mike Maignan era accompagnato da tale fama, costruita nel Lille in Ligue 1. L’ha confermata in Italia , come ben sa Khvicha Kvaratskhelia . Il suo tentativo neutralizzato, al 37’ del secondo tempo martedì notte al Maradona, ha annullato le velleità di rimonta del Napoli e blindato la qualificazione del Milan alla semifinale di Champions League. Aggiornando in negativo le statistiche del georgiano (terzo errore su 9 tentativi) e in positivo quel- le del francese (14 penalty para ti su 45, uno ogni tre). Un portiere che va, comunque, ben oltre il sostanzioso dato dei rigori. Per- ché se sembrava impossibile sostituire Gigio Donnarumma, irresistibilmente attratto dall’ingaggio del Psg, oggi il numero uno dell’ Italia si declina al trapassato remoto nell’ambiente rossonero. Cancellato da uno in cui proprio i parigini non avevano creduto. Perché è nel Paris Saint-Germain che il giovane Maignan cresce, una volta trasferitosi nel- la turbolenta periferia della capitale dalla natia Cayenne, nella Guyana. Nell’Under 17 gioca con Adrien Rabiot, al primo anno da professionista incrocia Zlatan Ibrahimovic , non solo in allenamento, ma anche verbalmente: resta nella memoria del- lo spogliatoio uno scambio feroce di battute dopo una seduta di tiri. Un carattere forte, che piace a Ibra, che avrebbe ritrovato il portiere in rossonero. Il debutto in prima squadra resta però un miraggio, da qui la decisione di trasferirsi al Lille, dove valorizza- no il talento: l’altra sera, insieme con Maignan, c’erano anche altri ex di quel club: due protagonisti (Rafael Leao e Victor Osimhen), uno molto meno (Divock Origi). Marcelo Bielsa lo lancia titolare, Christophe Galtier non lo toglie dai pali, ripagato dal titolo vinto nel 2021.

Maignan, dallo scudetto col Milan alla semifinale di Champions

E il Lille incassa, perché - in quello stesso anno - mette a bilancio 14.3 milioni per un giocatore pagato uno. Maldini e Massara non hanno infatti dubbi quando Donnarumma decide di non rinnovare: Maignan è l’erede e gli basta poco per far capire il proprio valore. Nello scudetto della passata stagione è decisivo, non solo per i gol che evita, ma per la capacità di dare concretezza alle idee di Stefano Pioli. Nell’attuale dilagare di ripartenze dal basso, Maignan è tra i più bravi in assoluto, merito delle qualità (tecniche e di posizione) di uno che voleva fare il centrocampista e non stare tra i pali. Sa costruire dal basso, sa scatenare i compagni verso la porta avversaria, con i piedi e con le mani: nessuna differenza. L’altra sera i lanci positivi sono stati ben dodici, a dimostra- re la capacità di ribaltare il fronte innescando la velocità. Proprio la qualità mancata a Cyprian Tatarusanu nei 5 mesi in cui il Milan ha faticato per l’assenza del titolare, fermo da metà settembre al 26 febbraio per un lungo guaio al polpaccio sinistro: per i gol presi e per l’abisso tra lui e il francese quando si tratta di far girare palla. Oggi Maignan è da considerare tra i più forti portieri in circolazione, pronto anche al salto di qualità in Nazionale dove, finora, è stato chiuso dal “monumento” Hugo Lloris, diretto verso i 37 anni, mentre il rossonero ne compirà 28 il 3 luglio. Per questo il Milan non intende farsi prende- re in contropiede e, proprio a inizio luglio, è pronto a depositare il rinnovo. Maignan ha un contratto fino al 2026: prolungherà fino al 2028, con ritocco dell’ingaggio, oggi fissato a 2.8 milioni. Perché buoni giocatori di movimento li trovi sempre da qualche parte, ma portieri bravi con la testa, con il corpo, con le mani e, soprattutto, con i piedi sono mer- ce rara. E fanno tutta la differenza di questo mondo.