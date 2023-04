Milan, Ibrahimovic verso il recupero: partitella 28 giorni dopo l'infortunio

MILANO - A 28 giorni di distanza dall'ennesimo infortunio, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo partecipando alla partitella a Milanello. Buone notizie per Stefano Pioli in vista di Milan-Lecce e del finale di campionato con la lotta al quarto posto che si fa sempre più accesa. Lo svedese, escluso dalla lista Champions, sarà una pedina preziosa proprio per far rifiatare Giroud nelle partite di Serie A. Oggi Ibra ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, partecipando anche alla partitella nel finale. Il recupero dal problema muscolare che lo tiene fuori ormai dal ko della Dacia Arena contro l'Udinese dello scorso 18 marzo, match nel quale, tra l'altro, ha ritrovato anche il gol segnando su rigore (inizialmente lo aveva sbagliato ma l'arbitro ha fatto poi ribattere per invasione dell'area di Beto), sembra quasi alle spalle. Ibra è pronto ancora una voltaa tornare.