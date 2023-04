L'Europa del Milan passa dall'Italia

La grande cavalcata del Milan in Champions League ha portato gioia in tutto l’ambiente milanista, così come sono alti gli incassi garantiti dal cammino (oltre 100 milioni). Ma quello che sta passando nei corridoi di Casa Milan è un concetto molto semplice: non si può prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions attraverso il campionato . Il ritorno in auge della Juventus, in attesa del nuovo giudizio, ha fatto scivolare il Milan al quinto posto e questo obbliga la squadra di Pioli a iniziare ad andare forte anche in campionato, a partire dalla partita di domani contro il Lecce. Sono tanti, forse troppi, i punti lasciati per strada nel corso del cammino domestico da parte del Milan che, adesso, iniziano a pesare nel computo globale della classifica. L’euroderby è vicino ma, allo stesso tempo lontano, con alcuni scontri diretti che incombono , come quello di sabato contro la Roma all’Olimpico, che potrebbe essere un vero e proprio crocevia, anche perché nella gara d’andata, i rossoneri vennero ripresi sul 2-2, rimandando di fatto ogni discorso relativo agli scontri diretti alla partita dell’Olimpico.

Milan, c'è anche il campionato

È chiaro che al Milan non si possa pensare di andare in Champions League puntando, in maniera prioritaria, su ciò che accadrà tra la semifinale e l’eventuale finale che si giocherà nella "città maledetta" di Istanbul, ma c’è la ferma necessità di conquistare uno dei posti alle spalle del Napoli. Perché la continuità nella qualificazione è vitale per il processo di sviluppo economico della società che, in assenza di uno stadio di proprietà (che porta ad un ammanco di 100 milioni all’anno), punta a rimanere nell’élite del calcio europeo, anche dal punto di vista tecnico e sportivo. Dunque occhio a pensare solo alla Champions, il piazzamento in campionato è vitale anche perché l’Europa League significherebbe introiti vertiginosamente più bassi rispetto alla Champions. Discorsi tanto ovvi quanto necessari, perché adesso tutte le partite contano davvero e il Milan ha pochissimi margini d’errore, sia con le grandi sia con le piccole. Lo switch mentale che stanno cercando a Milanello sarà fondamentale così è molto importante che le parole si tramutino in fatti.

Chi trasmetterà il derby di Champions?

Rimanendo in tema di Champions League, sta emergendo la possibilità che il derby del 10 maggio, che sarebbe un’esclusiva di Amazon Prime, potrebbe uscire dai canali criptati ed essere trasmessa in chiaro. Questa possibilità è data dal fatto che la partita possa assumere interesse di rilevanza nazionale visto che le semifinali con almeno una squadra italiana rientrano in quelle partite che l’AgCom ha inserito nella lista degli eventi da far vedere in chiaro. Da capire se Amazon renderà Prime Video accessibile a tutti o se aprirà canali di trattativa con Mediaset (per Canale 6) e/o Sky (per mandarla su Tv8).