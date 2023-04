Milan-Lecce, Pioli: "Juve? Prima ci sarà una classifica definitiva e meglio è"

Il Milan vuole ripartire in campionato dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League ottenuta contro il Napoli e dove ora la squadra di Pioli se la vedrà contro la rivale di sempre, l'Inter di Inzaghi. Intanto, in Serie A la situazione non è delle migliori: i rossoneri sono quinti e nell'ultimo turno è arrivato un pareggio contro il Bologna. Per tornare ad avvicinarsi alla zona Champions, il Milan domani affronterà il Lecce a San Siro. Pioli ha presentato la sfida contro la squadra di Baroni nella conferenza stampa della vigilia: "La squadra sta bene, mancano solo otto partite e cinque saranno a San Siro. Dobbiamo finire bene, possiamo riuscirci per le nostre qualità. Domani dobbiamo giocare da Milan".

Milan, Pioli: Ibra convocato, Giroud out e la classifica con la Juve Pioli ha proseguito: "Il sogno Champions l'abbiamo chiuso in una stanza, ora ripartiamo con il campionato. Dobbiamo spingere tanto, la posizione in classifica non è quella che vogliamo. Ibrahimovic è convocato, ha un'autonomia limitata ma l'ho visto bene. Non ci sarà Giroud, ha un problemino al tendine del polpaccio. Oggi Pobega ha preso un colpo, domani vediamo". Poi, sulla situazione della Juventus con i 15 punti di penalizzazione momentaneamente restituiti: "Non ci condiziona. Non possiamo controllarla noi, noi siamo concentrati solo su domani. Certo che prima ci sarà una classifica definitiva e meglio sarà per tutti". Sulle prestazioni di chi ha giocato meno, come Rebic: "Riserve? Se siamo arrivati a questo punto il merito è di tutti".

Milan, Pioli: "Champions League? Superato uno dei quarti più difficili" Il tecnico rossonero ha continuato: "Abbiamo superato uno dei quarti di finale più difficili della Champions. Ci ha riempito di energia ed entusiasmo, dobbiamo essere bravi a portarci queste cose in campionato. All'andata il Lecce ci ha messo in difficoltà, dobbiamo essere molto preparati. Cominciare bene sarà importante, sarà difficile e dovremo sacrificarci tanto. Ci giochiamo tanto sia noi sia loro". In merito al calendario, (che Ancelotti ha criticato molto duramente), Pioli ha dichiarato: "Che sia stata una stagione dispendiosa e faticosa è vero, starà a me gestire al meglio le forze dei giocatori e mantenere la giusta tensione. Il calendario è quello che è, si farà il necessario per raggiungere il massimo".

