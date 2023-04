Milan-Lecce, lo striscione sfottò al Napoli fuori dalla Champions

Continuano ancora gli sfottò dei tifosi del Milan ai sostenitori del Napoli dopo il passaggio del turno dei rossoneri in Champions League ai danni degli azzurri. La formazione di Pioli ha eliminato la squadra di Spalletti ai quarti di finale e ha conquistato un posto in semifinale contro l'Inter. Sui social, dopo la gara di ritorno allo stadio Maradona, i tifosi milanisti hanno preso in giro con meme e messaggi i sostenitori napoletani e, a giorni di distanza, non hanno voluto perdere l'occasione, per l'ennesimo sfottò, durante la sfida di campionato contro il Lecce a San Siro.