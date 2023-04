Milan, Pioli: il sogno Champions, Leao e il retroscena su Ibrahimovic

"Il sogno Champions c'è e lo tireremo fuori tra qualche settimana. Adesso siamo concentrati sul campionato ed è stato importante vincere oggi. Ora dobbiamo pensare alla prossima contro la Roma. Leao è un ragazzo intelligente. Con il fisico che ha deve essere più presente in area sui colpi di testa. Ha tutti i mezzi per migliorare questi aspetti e farlo crescere definitivamente. Abbiamo avuto pazienza, sbagliando però troppe scelte nell'ultimo quarto di campo. Abbiamo però comandato la partita ed è andata come l'avevamo preparata, rischiando solo una volta nel primo tempo". E' il commento di Stefano Pioli , a Dazn, al termine della gara vinta per 2-0 dal Milan contro il Lecce .

Pioli dopo Milan-Lecce

Il tecnco rossonero ha aggiunto: "Sbloccare il risultato in queste gare è importante, anche se non è mai semplice contro avversari schierati in 11 nella loro metà campo. Umiti è molto bravo a prendere i giocatori tra le linee e quindi ho scelto Rebic punta per questa ragione. La profondità ci deve essere anche quando gli avversari stanno bassi. Qualche volta l'abbiamo sviluppata bene ma non sempre siamo stati precisi". Pioli ha spiegato: "Krunic inizialmente era un centrocampista di inserimento, ora detta bene i tempi in costruzione. E' un giocatore importante. Bennacer è entrato molto bene in campo. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili in campionato. La gara di Roma potrebbe determinare molto. E' la partita più importante, che vale doppio. Il derby di Champions sarà fantastico, da vivere con tanto pathos. Ma c'è ancora molto tempo". Su Ibrahimovic: "Zlatan ha sentito qualcosa al polpaccio durante il riscaldamento. Mi sono girato e mi ha detto che non era disponibile. Ora cercheremo di capire le sue condizioni".