Progetto Milan, Leao alla Mbappé: ma il rinnovo è ancora in stand-by

È vero che la Serie A , per difficoltà tattiche e squadre spesso chiuse, è terreno di caccia più complicato per gli attaccanti rispetto alla Ligue1 , ma i numeri sottoporta dei due giocatori, per altro praticamente coetanei - Mbappé è un ’98, Leao un ’99 - sono diametralmente opposti: Leao contro il Lecce ha segnato una doppietta che l’ha portata a quota 12 in campionato, 13 in stagione; il francese venerdì ha realizzato due gol contro l’Angers, salendo così a 22 in Ligue1, 34 nell’intera annata 2022-23. Se poi si guarda alla carriera, beh, il divario diventa enorme: per Leao 60 reti fra club e nazionale maggiore; per Mbappé... 274.

Rinnovo in stand-by

Si dirà: i ruoli non sono proprio gli stessi. Vero, fino a un certo punto però, perché anche Mbappé è nato come ala e si è progressivamente trasformato in un centravanti mobile, un po’ in stile Ronaldo il Fenomeno. E così ha aumentato le sue reti, la sua incisività nell’area di rigore. Quello che Pioli chiede da tempo a Leao. E non è un caso che il tecnico, nel momento di difficoltà a inizio 2023, abbia accentrato Leao. In molti hanno contestato la scelta: tolto dalla sua comfort zone, Leao non è lo stesso. Il rendimento in effetti non è stato buono e, appena il Milan è tornato al 4-2-3-1, Leao è tornato a fare male. Ma la mossa di Pioli era votata proprio a spostare il suo giocatore più forte in zona gol, con la speranza che con le sue doti aiutasse maggiormente la squadra a superare la crisi. Non è andata bene, ma l’allenatore rossonero insisterà su questo tasto. Perché è da qui che passa la crescita di Leao, da una maggiore incisività sottoporta. Mbappé non deve essere un rivale, bensì un esempio da seguire. Se il portoghese vorrà diventare un vero top player, dovrà migliorare i propri numeri realizzativi, viaggiare sempre sopra i 20 gol a stagione, perché ha le potenzialità per farlo. Con il Lecce ha segnato di testa e Pioli ha sì elogiato il gesto tecnico, ma ha pure spiegato come si aspetti che Leao cerchi sempre di più il secondo palo sui cross, anziché rimanere largo in fascia. In un Milan che in estate cercherà un centravanti da affiancare a Giroud, un Leao più produttivo in prima persona non potrà che rivelarsi un assist per tutti. Certo, c’è un contratto da rinnovare ma questa, oggi, è un’altra storia: le parti continuano a parlare, ci sono «cose da sistemare» (per dirla alla Rafa). Prima, però, ci sono anche obiettivi importanti da centrare. Magari proprio con qualche gol in più di Leao.