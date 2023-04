Milan, Pioli verso il big match contro la Roma con il dilemma attacco

MILANO - C’è legittima apprensione in casa Milan per quel che concerne le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha abbandonato il riscaldamento dopo aver sentito una forte fitta al polpaccio destro durante il match con il Lecce, tanto da lasciare il campo appoggiandosi al fisioterapista rossonero Marco Paesanti per poter tornare negli spogliatoi. Nel corso delle prossime ore, Ibra si sottoporrà agli esami strumentali che dovranno indicare quella che sarà la tipologia e l’entità dell’infortunio subito, ma le sensazioni nel post partita non erano per nulla positive. Se dovesse trattarsi di un problema grave, allora sarebbe la fine della stagione più travagliata della carriera di Ibrahimovic, con un contratto in scadenza che probabilmente non verrà rinnovato perché la squadra deve andare oltre lo svedese. Probabilmente nessuno avrebbe voluto una situazione del genere per arrivare alla linea del traguardo, ma i muscoli di Zlatan lo hanno messo ko ancora una volta e questo è un fatto estremamente oggettivo. Pioli in un colpo, perde una valida alternativa a Giroud in attacco così come dovrà responsabilizzare ulteriormente Rebic e Origi, che fino a questo momento non hanno risposto per quello che tutti si sarebbero attesi da loro.