Brahim Diaz cuore Milan: ma decide il Real Madrid

L ’uomo delle partite chiave. Questo è diventato Brahim Diaz nel 2023. Se cercate un incrocio chiave del Milan, spunta sempre il suo volto. In Champions ha realizzato la rete decisiva con il Tottenham nell’andata degli ottavi, con un guizzo di testa che ha aperto la qualificazione con lo 0-0 del ritorno. Quindi ha avviato l’azione della rete di Bennacer per l’1-0 al Meazza contro il Napoli, anche questa fondamentale in chiave ritorno, per capitalizzare l’1-1 e accedere alla semifinale. Napoli che si ricorda molto bene di lui in campionato, per l’assist a Leao in occasione del vantaggio del Milan (con azione fotocopia di quella che si sarebbe rivista in Europa: stesso movimento per saltare gli stessi avversari, Mario Rui e Lobotka) e per il gol del raddoppio, che avrebbe confezionato il 4-0 rossonero al Maradona del 2 aprile. Uomo da partite chiave, ma non solo. Perché nella stagione del 24° compleanno - che festeggerà il 3 agosto - il fantasista tascabile ha dimostrato di aver raggiunto la maturità necessaria per il salto di qualità in carriera. Non solo si è prima (sportivamente) divorato Charles De Ketelaere, giunto tra squilli di fanfara come nuovo trequartista, ma l’idea di Stefano Pioli di puntare su un trequartista “pesante” ha reso Brahim Diaz prezioso sulla fascia destra. Qui ha fornito fantasia, trasformandosi in regista esterno (i più anziani ricorderanno l’eccezionale Bruno Conti) e, al tempo stesso, dedicandosi a importanti compiti di copertura: basti vedere la mano data a Calabria, con Krunic, per annullare il pericolo Kvaratskhelia contro il Napoli.