Roma-Milan, Pioli: "Scontro diretto per la Champions. Giroud ci sarà"

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma allo Stadio Olimpico nel match valevole per la 32ª giornata di Serie A. La squadra di Pioli , reduce dalla vittoria contro il Lecce e dalla qualificazione alla semifinale di Champions League dove affronterà l' Inter , vuole continuare a fare bene anche in campionato per rientrare nelle prime quattro. Stesso obiettivo per Mourinho , che invece in Europa League è atteso dalla doppia sfida contro il Bayer Leverkusen . Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico rossonero ha dichiarato: "È uno scontro che varrà doppio, qualificarci nelle prime quattro rimane il nostro grande obiettivo del campionato. In casa nel 2023 la Roma non ha mai subito gol. Hanno una fase difensiva molto solida e davanti hanno giocatori che possono trovare la giocata in ogni momento".

Roma-Milan, Pioli su Giroud, Ibrahimovic e Leao

Pioli ha poi continuato parlando delle disponibilità per la gara contro i giallorossi: "Giroud ci sarà, è pronto per giocare. Ibrahimovic sta un po' meglio ma ancora non c'è una diagnosi definitiva, domani non ce la farà. Sono indisponibili anche Pobega e Florenzi, che ha avuto la febbre, mentre per il resto avremo tutti a disposizione". Poi, su Leao: "In tutte le stagioni qualsiasi giocatore non può tenere le condizioni ottimali per 10 mesi consecutivi. Ora sta bene fisicamente e mentalmente, poi è chiaro che le prestazioni positive ti danno coraggio e fiducia. Rafa sta bene e da lui ci aspettiamo tanto. I miei giocatori sono tutti miei figli. Anche quando sono a casa penso a loro. Leao è quello che è stato nel mio ufficio per più tempo in questi anni, quindi c'è un rapporto più forte...".