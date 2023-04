Tomori ko, il Milan trema per la Champions

Milan in ansia per le condizioni di Fikayo Tomori, che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio durante la partita di Serie A dei rossoneri sul campo della Roma. Il difensore si è fermato nel finale del primo tempo e poi è stato sostituito da Pioli all'intervallo. Al suo posto è entrato Thiaw. Sembrerebbe un problema muscolare alla coscia per il calciatore: il Milan ora trema per le condizioni dell'inglese, soprattutto in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter.