Roma-Milan, Pioli: "Due punti persi in una partita di 49 minuti"

ROMA - Lo scontro diretto Roma ed il Milan si conclude 1-1 grazie al gol di Saelemaekers al 97' che non solo ha ripreso la partita ma tenuto in lotta i rossonerii nella lotta Champions League (entrambe le squadre a quota 57 punti a +3 sull'Inter in campo domenica contro la Lazio). Il commento di Stefano Pioli nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo giocato male, assolutamente. Ci sono mancate le azioni negli ultimi 30 metri. Non abbiamo sfruttato le azioni che potevano andare diversamete con più di lucidità. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti e più passa il tempo cala la lucidità e aumenta il nervosismo. Non è il risultato che volevamo, ma l'abbiamo ripreso ed era veramente negativo per ciò che si era visto in campo - aggiunge - Credevo alla vittoria. Partita strana. Si sono giocati 106 minuti, effettivi 49. Mamma mia difficile: è difficile avere ritmo, troppe pause, non ci fa giocare. È un punto che cambia poco, ma ora cerchiamo di prendere punti con la Cremonese. Due punti persi? Anche per noi. Vuol dire che andiamo a casa tutti scontenti stasera"".