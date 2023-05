Pioli, conferenza Milan-Lazio: De Ketelaere, il turnover e la corsa Champions

MILANO - Reduce da due pareggi consecutivi contro Roma e Cremonese, il Milan riprende la corsa alla qualificazione alla Champions League ospitando la Lazio a San Siro domani alle ore 15. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha presentato il match in conferenza stampa: "Scudetto al Napoli? È un passaggio di consegne ad una squadra fortissima, al quale vanno i nostri complimenti. Hanno dimostrato di essere la squadra più forte, l'hanno meritato, complimenti a Spalletti, ai giocatori e alla società. Vedendo i festeggiamenti abbiamo pensato all'anno scorso, speriamo di ripeterci in futuro". Il tecnico ha poi aggiunto: "Dal Napoli in poi la squadra ha dominato le partite più di quanto lo faceva prima, ma abbiamo ottenuto solo 2 vittorie e 4 pareggi, ma bisognava invertire i risultati per come abbiamo controllato le gare. Se non siamo riusciti a vincere significa che c'è mancato qualcosa nell'area avversaria. Mi auguro che domani controlleremo le partite e che saremo più concreti ed efficaci in zona gol".

Lazio ultimo treno per la Champions? Sulla gara di domani contro la Lazio, Pioli risponde: "Certo che la squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non possiamo buttarne via degli altri. È quasi da dentro o fuori domani. Dobbiamo fare tanti punti da qui alla fine e domani è molto importante". Poi sul percorso in Champions del Milan ha dichiarato: "Io incontro tanti tifosi e tutti sono contenti del nostro percorso in Champions. Non si giocano tutti gli anni le semifinali di Champions. Ci sarà tutto in quelle partite. In campionato dobbiamo fare meglio e arrivare tra le prime quattro".

Così Pioli su De Ketelaere e turnover Sul momento difficile di De Ketelaere, Pioli ha dichiarato: "Il primo che non si deve arrendere è li ed è quello che sta facendo. Ogni giocatore deve sfruttare le occasioni che gli vengono date". Poi sul turnover contro la Cremonese ha aggiunto: "Rebic non è entrato perchè ho scelto giocatori con altre caratteristiche. Io faccio le formazioni per vincere le partite e quindi le mie scelte vengono fatte in base a quello che serve in campoIo penso positivo. Con la Cremonese i cambi hanno peggiorato la partita perché abbiamo preso posizioni diverse. Il primo tempo mi è piaciuto, nel secondo ci siamo innervositi".

