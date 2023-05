Milan-Lazio, Pioli: “Leao? Possiamo giocare bene anche senza di lui”

"Sono soddisfatto per la prestazione e per la vittoria, era una partita troppo importante per noi. L’importante è giocare bene e noi l’abbiamo fatto anche senza Leao”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio a San Siro. “Se Rafa starà bene meglio, altrimenti potremo fare bene anche senza di lui. L’ho visto sereno, stava bene, non credo sia grave ma domani dovremo fare le valutazioni. Giochiamo tra quattro giorni”, ha spiegato sull'infortunio di Leao. “Credo si sia fermato in tempo, era molto sereno e questo mi fa ben sperare. Ma vediamo come si alza domani”, ha aggiunto ancora Pioli.