Leao, Milan-Inter di Champions e il post che fa sperare i tifosi dopo il ko

MILANO - L' infortunio rimediato da Rafael Leao nei primi minuti di Milan-Lazio tiene col fiato sospeso i tifosi rossoneri. Mercoledì, infatti, c'è la semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter e perdere uno come il portoghese sarebbe una botta micidiale per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, però, nel postpartita della gara contro la Lazio, vinta 2-0 dal Diavolo grazie al gol di Bennacer e al gioiello di Theo Hernandez , ha rassicurato l'ambiente sottolineando che il calciatore si è fermato in tempo . Sentito un fastidio dopo un'azione personale, infatti, l'ex Sporting Lisbona ha subito fatto segno alla panchina e non ha nemmeno provato a rimanere in campo lasciando il posto a Saelemaekers dopo appena 11'.

Leao e il messaggio social dopo l'infortunio

Intanto anche Rafael Leao ha voluto far sentire la propria voce postando sui social un messaggio piuttosto incoraggiante: “We go again soon” e l’emoji del surfista, a lui molto cara. Una frase che dimostra fiducia in un recupero rapido. Mercoledì c'è l'euroderby e il portoghese vuole essere in campo a tutti i costi per dare una mano ai propri compagni.