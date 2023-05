Milan-Inter, Giroud conferenza Champions: "Non sarà me contro Lautaro"

Milan-Inter, Giroud e la rivincita Mondiale contro Lautaro Martinez

"Rivincita del Mondiale e della Supercoppa (ride). Non è una cosa personale, siamo una squadra unita, non è Giroud contro Lautaro come ho letto. Lasciamo il passato alle spalle, ovviamente per me è una motivazione in più. Niente limita la mia concentrazione, sono concentrato con quello che devo fare con i miei compagni e basta".

Milan-Inter, Giroud sulla motivazione di giocare la finale di Champions

"Come mai. Per me è una grande occasione, ho 37 anni ma ho ancora la fame di un ragazzino. Vincere con il Milan sarebbe speciale, questo club è speciale, è il 2° in Europa per Champions League vinte, per me è stata una sfida arrivare qui e non poteva andare meglio con lo scudetto vinto e la semifinale di quest'anno. Sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con questa squadra, col mister e col suo staff. Sarebbe meritato, per l'impegno che ci mettiamo, e sarei molto orgoglioso di arrivare in finale. Sarebbe fantastico e penso che i tifosi lo meriterebbero".