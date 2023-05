Milan-Inter, il giudizio di Gerrard sui rossoneri è spietato

A San Siro è andata in scena la semifinale d'andata tra Milan e Inter, terminata con il risultato di 0-2 per i nerazzurri. Una vittoria schiacciante per la squadra di Inzaghi. I rossoneri sono andati subito in svantaggio all'8' minuto di gioco, sugli sviluppi di un corner, con la rete di Dzeko, per poi subire il raddoppio tre minuti più tardi con Mkhitaryan. Gli uomini di Pioli sono stati autori di una prestazione molto opaca e insufficente, senza quasi mai rendersi pericolosi dalle parti di Onana.