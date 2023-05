Milan, con lo Spezia emergenza per Pioli: non solo Leao e Bennacer out

Continua l'emergenza assenze in casa Milan . I rossoneri, che già hanno dovuto fare a meno di Rafael Leao per la sfida di Champions League contro l'Inter , dovranno fare la conta degli indisponibili per il match di campionato contro lo Spezia , in programma al Picco domani pomeriggio alle 18. Oltre proprio a Leao, che resterà a riposo per provare a recuperare in vista della semifinale di ritorno, ci saranno altre cinque assenze.

Milan, emergenza con lo Spezia

Stefano Pioli infatti dovrà fare anche a meno, oltre che di Zlatan Ibrahimovic, anche di Ismael Bennacer, uscito ad inizio partita contro l'Inter mercoledì e con il centrocampista che ha finito anzitempo la stagione. Saranno assenti per la sfida con lo Spezia anche altri tre elementi. Malick Thiaw, causa squalifica, non ci sarà, ma daranno forfait anche Rade Krunic e Junior Messias. Il primo ha riportato una borsite al ginocchio, il secondo sarà out per un fastidio ai flessori. Dunque due assenze pesanti per Pioli in quel di La Spezia, che spera di poter recuperare entrambi per la semifinale di ritorno di Champions League contro i nerazzurri.

