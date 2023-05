Pioli: "Questa sconfitta complica il nostro futuro”. E sulla Champions...

LA SPEZIA - " È normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale essere delusi dall'andata, ma sapevamo quanto fosse importante oggi. Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione... Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter ". Al termine di Spezia-Milan, match vinto 2-0 dai padroni di casa, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Partita già vista? Ci è mancata continuità durante la gara, ci serviva più ritmo e velocità. È stata una partita equilibrata, discreto primo tempo, poi nel secondo dopo il gol ci siamo disuniti . Prestazione non nelle nostre possibilità".

Milan ko, Pioli e la squadra sotto la Curva: confronto con i tifosi

Pioli su Inter-Milan di Champions, Leao e il confronto coi tifosi

"Giochiamo una partita con la quale possiamo entrare nella storia, dobbiamo credere di poter battere l'Inter se, chiaramente, giochiamo il nostro calcio a livello di attenzione, energia e qualità. Nelle ultime due partite non siamo stati all'altezza: possiamo giocare molto meglio. Quattro giorni prima dell'andata abbiamo giocato una delle migliori gare contro la Lazio, poi i primi 20 minuti del derby ci hanno cambiato le cose. Sappiamo che dovremo fare una gara simile al secondo tempo. Leao recuperato? Sì, credo di sì. Spero di sì. Oggi è rimasto a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbe esserci martedì. Stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione. Cosa ci hanno detto i tifosi? Ci hanno spronato e stimolato per dare tutti il massimo", conclude Pioli.