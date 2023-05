A tutto Leao: Milan, Portogallo, il sogno Champions e la Premier League

Gli inizi: CR7 e Ronaldinho idoli

Leao ha mosso i primi passi allo Sporting, poi un anno formativo in Ligue 1: "Lo Sporting è una delle migliori accademie del mondo, se non la migliore, visto che ha allenato due Palloni d'Oro. È un onore che mi riempie di grande orgoglio essere arrivato lì, mi hanno aperto le porte del mondo del calcio e sono molto grato. È sicuramente un club che ricorderò e porterò con me per sempre. Idoli? Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Sono giocatori che ho seguito e ho provato a copiare quando stavo crescendo. Ho imparato a fare le cose che faccio oggi, il dribbling e così via guardando i loro video su Youtube. Sono entrambi dei miei grandi idoli e mi piacerebbe avere una carriera simile alla loro. L'anno in Francia in Ligue 1 non è stato facile, almeno all'inizio, perché è stato un cambiamento improvviso e non mi aspettavo di trasferirmi in un altro paese così presto, ma questo è stato molto importante per la mia crescita e mi ha aiutato a maturare come giocatore. Sono cresciuto anche come persona perché ho imparato una nuova lingua e come trattare con nuove persone in un ambiente diverso".