Maldini incredibile: "Milan poteva prendere Dybala. Leao, rinnovo fatto"

MILANO - Il Milan saluta la Champions League dopo la doppia sconfitta in semifinale contro l'Inter , il direttore sportivo dei rossoneri Palo Maldini ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post- partita. Maldini ha evidenziato il gap con i nerazzurri: "Il divario è reale. Nelle ultime 4 partite non c'è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell'andata. È una maniera quella dell'Inter di giocare che ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure, poi abbiamo fatto fatica anche contro squadre meno forti dell'Inter nell'ultimo periodo..."

Milan, Maldini ed il rinnovo di Leao

"Siamo ai dettagli, ci sono piccolissime cose da mettere a posto, ma la cosa sarà fatta sicuramente"

Milan, Maldini sul voto alla stagione

"Sarebbe 8. L'abbiamo detto l'anno scorso: non siamo strutturati ancora per competere su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo... È un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. Ci sono tanti giocatori giovani. Oggi c'erano tre anni di media di differenza con l'Inter. Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione".

Milan, Maldini sulle scelte da Dybala a De Ketelaere

"Per noi sarebbe stato più semplice e meno oneroso andare su Dybala, ma non è il nostro progetto. Per cui giocatori come De Ketelaere, Thiaw e altri giovani devono avere il tempo di crescere sempre pensando però che siamo il Milan e di avere sulle spalle una storia lunghissima".

Milan, il messaggio di Cardinale all'Inter

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, il fondo proprietario del Milan, che si è congratulato con l'Inter dopo la qualificazione alla finale di Champions League: "A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell'Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul".