Pioli, il Milan da Champions e la Juve penalizzata: “Non ci riguarda”

MILANO - Dopo l'amara eliminazione in semifinale di Champions nell'euroderby contro l'Inter, il Milan si prepara per il rush finale del campionato con l'obiettivo quarto posto da raggiungere. La rincorsa dei rossoneri di Pioli parte dal match interno contro la già retrocessa Sampdoria, il tecnico spiega l'importanza del match, e dei prossimi impegni, in conferenza stampa: "In campionato siamo indietro rispetto a dove volevamo essere. Dobbiamo però pensare solo alla gara di domani. Per fortuna la stagione non è finita martedì e abbiamo tre gare per dimostrare chi siamo. Abbiamo subito una delusione forte, volevamo fare meglio e andare in finale. C'è delusione. Siamo pronti però per domani, dobbiamo reagire da grande squadra. L'obiettivo Champions è importante. Ora tutti i giudizi vanno sospesi fino alla fine della stagione, andare in Champions è troppo importante".