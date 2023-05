Il Milan riparte da Leao: ecco quando firmerà il rinnovo

MILANO - Il Milan riparte da Leao. Lunedì il portoghese apporrà la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2028 da 5 milioni di euro più bonus. La svolta è arrivata quando il Lille ha deciso di pagare lo Sporting (19 milioni e 637 mila euro, interessi inclusi) per il lodo legato allo svincolo dell’attaccante a zero, però contestualmente il Milan si è sentito in obbligo di inserire nell’accordo tra le parti una clausola rescissoria da 175 milioni (il club francese incasserà il 15%). Fatto sta che l’accordo è pietra angolare sul futuro del club rossonero e, quel che è più importante, è che Leao ha firmato una “cambiale in bianco”, considerato che la posizione Champions non è stata ancora blindata.