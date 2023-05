Così il Milan va sempre più su: bilancio in utile dopo 17 anni

Juve-Milan è una partita determinante in chiave Champions League. I rossoneri si presentano all'appuntamento dello Stadium, forti di un dato alquanto corroborante, per il loro presente e per il loro futuro. La prima semestrale si è chiusa al 31 dicembre registrando un utile di 9.8 milioni di euro, a livello civilistico, rispetto al -12,2 milioni al 31 dicembre 2021. Grazie alla cavalcata in Champions sino alla semifinale, ai diritti tv e agli incassi al botteghino, allo stato attuale la seconda semestrale si profila come la volata finale verso il traguardo inseguito dal 2006: il bilancio di nuovo in utile (diciassette anni fa si aggirò sui 2 milioni di euro). L'analisi condotta dal sito specializzato Calcio e finanza sull'andamento dei conti nei primi sei mesi della stagione 2022/2023 è significativa, precisando che 'si tratta del solo bilancio civilistico e non del consolidato, in cui sono compresi anche costi e ricavi delle controllate Milan Entertainment e Casa Milan (che poi confluiranno nella società Ac Milan Spa, dopo la fusione approvata nelle scorse settimane): la differenza a livello di conto economico complessivo è pari a circa 30 milioni a favore del bilancio consolidato’.