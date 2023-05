Quella Curva Sud del Milan che spala fango in Romagna

Tin Bota. Sette parole per dire tutto. "Significano tenere botta, reggere, non mollare e noi non lo faremo, sebbene, forse maggio andrebbe abolito dal nostro calendario: dieci anni fa due scosse di terremoto, adesso due alluvioni. Però noi, tin bota". Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, conserva un bello spirito anche in questi giorni da tregenda per la sua terra. Durante la pandemia, Bonaccini è stato il primo uomo politico a riaprire allo sport, che deve molto a lui e alla sua regione, capaci di organizzare in ventuno giorni il mondiale di ciclismo dopo il forfait della Svizzera, e poi il calcio, la pallavolo, la MotoGp, la Formula Uno, Misano e Imola, capaci di lanciare al mondo quei segnali fondamentali di ripartenza che troppi fenomeni nel Palazzo della politica ignoravano, convinti com'erano bisognasse chiedere tutto e a tempo indeterminato. Bonaccini è un grande fan bianconero. Stasera allo Stadium si giocherà Juve-Milan, ma i tifosi della Curva Sud Milano non ci saranno. Anziché pagare 80 euro per un biglietto, prezzo assolutamente spropositato, hanno concentrato energie e fondi per la Romagna. Penso che, se potesse, lo juventino presidente dell'Emilia-Romagna stringerebbe la mano a uno a uno ai duecento Banditi rossoneri per ciò che stanno facendo, avanguardia di un movimento di solidarietà di cui sono protagonisti anche i tifosi sotto molte altre bandiere. E non solo tifosi.