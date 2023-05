Milan, guarda Kamada: solo Bruno Fernandes fa meglio

In Giappone il calcio non è lo sport principale. Lo abbiamo letto spesso sui fumetti o nei cartoni animati, abbiamo più volte provato a replicare i grandi gol di Holly e Benji. I talenti nipponici non sono molti, ma alcuni sono iconici. Come Miura, attualmente il giocatore più anziano tra i pro. In Italia abbiamo ammirato grandi centrocampisti come Nakata ed altri calciatori molto meno decisivi come Honda, l'ultimo e unico giocatore giapponese della storia del Milan. Ora però potrebbe aggiungersene un altro: parliamo di Kamada, che si svincolerà dall'Eintracht Francoforte il prossimo 30 giugno.