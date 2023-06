Milan, la stella Nba LaMelo Ball al Meazza per l'addio di Ibrahimovic

MILANO - Parata di stelle al Meazza per Milan-Verona . Nel giorno dell' addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic , a San Siro era presente anche un ospite d'eccezione. Si tratta del campione Nba dei Charlotte Hornets LaMelo Ball che, con tanto di maglietta rossonera, è stato immortalato prima del match a parlare con Paolo Maldini. I due hanno conversato di calcio e basket prima che il 21enne californiano prendesse posto in tribuna per assistere all'ultima di campionato e al saluto commosso del campione svedese.

Leao e il Milan omaggiano LaMelo Ball

La presenza del cestista non è passata inosservata tanto che lo stesso Leao, finito il riscaldamento, è corso dallo statunitense per salutarlo con un abbraccio e chiedergli una canotta degli Hornets. Anche l'account ufficiale del Milan ha voluto omaggiare l'ospite con tanto di post sui social: "Welcome to San Siro".