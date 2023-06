Milan, senza Maldini e Massara più potere a Furlani e Moncada

La decisione di dare una nuova composizione all’area sport del Milan da parte della proprietà rossonera covava, come logico, anche una contromossa strutturale che non faccia perdere tempo al club sul mercato, su cui le big d’Europa si sono già mosse, e che non vada a creare vuoti di potere deleteri per il Milan. Ecco perché la prima ipotesi circolata in serata è quella di un Gerry Cardinale più presente a Milano , quella che i tifosi social gli hanno sempre contestato essendo abituati a una struttura più canonica con presenza in loco nei momenti sia belli sia difficili. Ma Cardinale, fino a oggi, ha sempre dato piena fiducia ai suoi uomini che hanno gestito le varie aree del Milan, mentre lui si teneva costantemente aggiornato da New York.

Furlani e Moncada, tocca a loro

Uno dei suoi manager più fidati è certamente l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, che dovrebbe far confluire nella sua figura la responsabilità del calciomercato estivo, venendo affiancato dal capo dell’area scouting, Geoffrey Moncada, uomo da sempre molto stimato sia da Elliott sia da RedBird tanto è vero che lo hanno trattenuto a Milano, respingendo le sirene tentatrici di altre società che gli avrebbero voluto affidare la carica di direttore sportivo. E chissà che adesso non ci sia un implemento anche della parte tecnologica nella scelta dei giocatori e di profili più in linea con la visione societaria: under 25 forti, da prendere prima che i prezzi lievitino oltre una certa cifra e che sappiano apprendere il calcio di Stefano Pioli che, sul tema, giovani ha sempre detto: «A me piace lavorarci, perché sono delle spugne e apprendono in fretta. L’importante è che siano forti». Ma qualche over 25, sia a parametro zero (Daichi Kamada da Francoforte) sia a buon prezzo (Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea) saranno sicuramente monitorati. Non risultano contatti in corso con l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ma non è da escludere che più avanti il Milan cerchi una figura di campo.