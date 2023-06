Il Milan va all'assalto di Thuram: sfida con il Psg

Il Milan fa sul serio per Marcus Thuram, in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese, vice campione del mondo e figlio di Lilian, che ha giocato in Italia con le maglie di Parma e Juventus, è uno dei profili fortemente seguiti dai rossoneri per rinforzare il proprio reparto offensivo. La concorrenza del Paris Saint-Germain c’è ed è reale, ma il Milan vuole provare a convincere Thuram offrendogli la maglia da titolare, alternandosi con il connazionale e compagno in blue Olivier Giroud. L’offensiva di Furlani e Moncada è partita e i due dirigenti milanisti stanno facendo di tutto per convincere Thuram, proponendogli anche un ingaggio importante, ma essendo a parametro zero, sarebbe molto più sostenibile visto che non ci sarebbero costi di cartellino da affrontare. Occhio anche a Gianluca Scamacca come profilo alternativo.

Milan, chi può partire e Kamada L’ex Sassuolo, oggi di proprietà del West Ham, era uno dei nomi che piacevano anche a Maldini e Massara per dare una ringiovanita al reparto offensivo, dal quale uscirà Ante Rebic. Il croato, che è in cima alla lista dei giocatori che non rientrano più nel programma sportivo della squadra, interesserebbe molto al Besiktas che, secondo i media turchi, avrebbe presentato un’offerta uffi ciale al Milan per il cartellino di Rebic. Anche Divock Origi è segnalato sulla lista dei partenti, ma di offerte ufficiali ancora non ne sono arrivate. Non sarà un giocatore rossoneri Youri Tielemans. Il centrocampista belga è stato contattato dal Milan, ma la trattativa con l’Aston Villa era già in fase avanzata e ieri è stato raggiunto l’accordo per il suo trasferimento a parametro zero ai Villans. Dunque, è assai probabile che nei prossimi giorni vengano fatti decollare nuovamente i contatti con Beppe Bozzo per chiudere Daichi Kamada, anche lui a parametro zero e in uscita dall’Eintracht Francoforte. L’accordo di base c’è già per un contratto da quattro anni a 2.7 milioni più bonus. Vanno solo risolte alcune questioni burocratiche legate agli agenti giapponesi del centrocampista, che è un profilo che piace molto a Stefano Pioli e che, in caso di concretizzazione, andrebbe a occupare uno slot per gli extracomunitari.

Milan, interessa Chukwuemeka Non interessa più il profilo di Ruben Loftus-Cheek, anche lui extracomunitario e con un costo del cartellino sui 15-18 milioni. Ma nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Carney Chukwuemeka, anche lui ai margini del Chelsea così come lo è Christian Pulisic. La strategia del mercato milanista è chiara ed evidente: intervenire su parametri zero o su giocatori a un anno dalla scadenza o su profi li, magari già sondati in passato, che non hanno trovato spazio nelle big. Il potere d’acquisto del calcio italiano, ad oggi, è questo e il Milan non ha intenzione di ricadere nel vortice dei debiti per fare il passo più lungo della gamba. In settimana potrebbero riprendere i contatti anche per Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano del Villarreal che in questa stagione ha avuto numeri molto importanti: 50 partite uffi ciali con 13 gol all’attivo e 11 assist vincenti forniti ai compagni.

