Berlusconi, nel calcio come lui nessuno mai: una vita sul tetto del mondo

Nel calcio, come lui nessuno mai. E, a stabilirlo, non è soltanto la contabilità dei trofei allineati in 31 anni nella bacheca di Casa Milan: 8 scudetti, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per club, 5 Supercoppe Uefa, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane. No. A rendere inarrivabile Silvio Berlusconi è stata la portata rivoluzionaria delle sue idee, dei suoi investimenti, delle sue campagne mediatiche ante litteram che hanno letteralmente cambiato i connotati del nostro mondo. Fin da quel giorno a Villa San Martino in Arcore, quando attaccò parlando dell’ineluttabilità di un campionato europeo per club (che cos’era, se non la futura Champions League?); dell’indispensabilità delle rose ampie per essere competitivi in ogni manifestazione in cui si scendeva in lizza; dei giocatori che mangiavano male (di lì a poco scatenò la guerra delle crostate e volle un nutrizionista in pianta stabile nello staff della prima squadra); degli arbitri che dovevano diventare professionisti per dirigere sempre meglio e pensare solo ad arbitrare e di molto altro ancora.