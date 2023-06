Silvio Berlusconi, ho visto un re in una Repubblica

Ho visto un re. Anzi l’abbiamo visto tutti e, al contrario di quello del milanista Jannacci, non piangeva, anzi sorrideva sempre. Un re che ha regnato in una repubblica, cambiandone le regole del gioco, a partire da quelle del giuoco più popolare di tutti. C’è un prima e un dopo Silvio Berlusconi nel calcio italiano e mondiale, c’è un’epoca storica segnata profondamente dalla sua rivoluzione, che ha sradicato idee durate mezzo secolo prima del suo arrivo, anzi della sua discesa in campo. La trasformazione del calcio nell’attuale spettacolo televisivo è frutto di un suo progetto, pianifi cato nei minimi dettagli. Ridacchiavano di quegli elicotteri, atterrati sul prato dell’Arena, depositando il suo primo vero Milan con la Cavalcata delle Valchirie sparata dagli altoparlanti. Oggi si organizzano presentazioni anche più pompose per i nuovi acquisti (compresi i carneadi) in stadi addobbati a festa o in diretta streaming mondiale. Lui l’ha fatto prima. Dopo l’inizio stentato, erano tutti molto perplessi della sua tenace conferma di Arrigo Sacchi, l’uomo che ha ribaltato il calcio europeo e, senza il quale, oggi non ci sarebbero Pep Guardiola e i suoi adepti. Si scandalizzavano per l’approccio aggressivo al calciomercato, con il quale Berlusconi, in quelle circostanze quanto mai “Berlusca”, squassò le trattative offrendo il triplo e costruendo rose all star per stravincere tutto e subito, esattamente come oggi fanno gli sceicchi della Premier e del Psg (anzi ci provano, a conferma del fatto che non basta essere ricchi e neppure straricchi). Era avanti di trent’anni, lo capiamo ora: perché, tra il 1986 e il 1990, Berlusconi ha gettato le basi del calcio che viviamo oggi. Come molti altri modelli del regno di Silvio, può piacere o non piacere, ma si è rivelato il modello vincente. O, quantomeno, il meteorite che ha estinto i dinosauri. Se non altro perché ha vinto, altro dato oggettivo dal quale non può prescindere nessuna analisi del Berlusconi imprenditore calcistico, anche la più critica. Ha vinto tutto e più volte, in modo trionfante, a volte schiacciante, magari esagerato, tracotante, perfi no volgare, ma ha vinto, che nello sport non è, e non sarà mai, un dettaglio.