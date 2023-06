De Ketelaere e la teoria del ketchup: il precedente di Higuain fa sperare

Il trequartista ha bisogno di ritrovare la fiducia e spensieratezza tecnica che lo ha fatto emergere nella scuola del Bruges. Con il Belgio nell'Europeo U21 ci sta provando e contro l'Olanda ha ridato luce al suo talento con una serie di belle giocate. Cosa gli manca? Il gol. Quella scintilla che potrebbe scioglierlo definitivamente. La vecchia "teoria del ketchup". Di cosa si tratta? Una metafora di Van Nistelrooy, raccontata qualche anno fa da Higuain.

Da Higuain a De Ketelaere: la "teoria del Ketchup"

"Van Nistelrooy, in un periodo in cui non segnavo, mi disse che il gol è come il ketchup. Ed è vero: ci provi, ma non escono. E quando escono, lo fanno tutti insieme. È importantissimo segnare, ma non sempre si riesce. Allora bisogna aiutare la squadra a vincere" - lo disse Higuain alla Juve dopo un periodo di astinenza con il gol. Non segnava da quattro giornate, dopo la rete dell'ex contro il Napoli. Lo critiche furono molte, ma dopo la doppietta nel derby contro il Torino, l'argentino non si fermò per lungo tempo: sei partite consecutive in gol, per un totale di 13 reti in dieci presenze in Serie A. Terminò la stagione a quota 32, considerando tutte le competizioni.

De Ketelaere spera di poter prendere spunto dal precedente dell'ex attaccante bianconero e ne ha parlato in conferenza stampa con il Belgio: “Teoria del ketchup? Potrebbe essere vero, anche se non è perché segni una volta allora improvvisamente inizi a segnare a ruota. Diventa solo un po’ più facile”.