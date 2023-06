Milan, serve un colpo in attacco: i nomi sulla lista

Sfumato Marcus Thuram, finito all’Inter, il Milan è chiamato a una reazione sul mercato in entrata, visto che la cessione-record di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni complessivi (più il 10% sulla futura rivendita) ha dato maggior spazio di manovra al duo formato da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il blitz interista non è stato vissuto troppo male da Casa Milan, visto che la proposta nerazzurra per Thuram viene considerata decisamente oltre quella che era la valutazione milanista, che aveva sottoposto all’attaccante francese un contratto da 5 milioni più uno di bonus. Ma ora è arrivato il momento di agire e di dare un segnale.

Milan, corsa al centravanti Il ruolo della prima punta, che si dovrà alternare con Olivier Giroud, è un tassello fondamentale e qui il colpo non può essere sbagliato dalla dirigenza di via Aldo Rossi, che sta prendendo in esame almeno tre profi li. Il primo è quello di Lois Openda, attaccante del Lens per il quale il club francese chiede tra i 45 e i 50 milioni. Soldi che il Milan oggi ha a disposizione, visto quanto incasserà da Tonali, e una grossa fetta della capacità d’investimento rossonera sarà destinata al ruolo del nove. Perché sarà fondamentale aumentare il numero dei gol e Openda viene visto come un investimento in linea con la visione societaria di ingaggiare giocatori giovani e forti, che possano fare la differenza. La prossima settimana sarà quella nella quale si diraderanno maggiormente le nubi attorno al profilo della punta, con il Milan che lavora anche su altre due piste, decisamente diverse tra di loro. La prima, quella del nome affermato, conduce ad Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo, che in Italia ha avuto due avventure con la Juventus, era stato cercato dal Milan dei cinesi dopo la finale di Champions League del 2017, ma non se ne fece nulla A 29 anni è un profilo di sicuro affidamento, come testimoniano i 13 gol in 31 partite segnati nella Liga nella stagione appena conclusa. Il suo contratto è in scadenza tra un anno, ma c’erano dei discorsi avviati sul rinnovo con i Colchoneros. Si capirà se prima verrà siglato il rinnovo, che potrebbe aprire anche a un prestito piuttosto che a un’acquisizione definitiva, o se invece il Milan dovrà pagare subito il cartellino per prenderlo a titolo definitivo. È evidente che Morata dovrebbe anche ridursi l’ingaggio per rientrare nei parametri milanisti.

Milan: obiettivi Scamacca, Guler, Pulisic, Chukwueze L’altro profilo tornato di moda è quello di Gianluca Scamacca, che ha avviato contatti anche con la Roma. Il West Ham vorrebbe monetizzare la sua partenza per rientrare dell’investimento fatto un anno fa per prenderlo dal Sassuolo, ma non è da escludere che si possa lavorare anche a un prestito oneroso con il riscatto da defi nire se opzionale o obbligatorio. Intanto il Fenerbahçe ha avviato delle discussioni con il Milan per Ante Rebic e Divock Origi e questo potrebbe aprire a discussioni più ampie anche su Arda Guler, per il quale ci sarebbe - anche se non confermata al 100% - una clausola risolutoria da 17.5 milioni. Per l’esterno destro vivi i nomi di Christian Pulisic del Chelsea e Samuel Chukwueze del Villarreal. Entrambi vanno a scadenza di contratto nel 2024 e per entrambi andrebbe trovata la quadra per il costo del cartellino, con il Villarreal che per Chukwueze chiede tra i 25 e i 30 milioni.

