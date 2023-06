Milan, Chukwueze supera Kamada e non esclude Pulisic: tutto sul mercato

Il Milan non molla Samuel Chukwueze del Villarreal. L’esterno nigeriano piace molto al club rossonero che avrà a disposizione un solo slot per i giocatori extracomunitari. Fino a qualche giorno fa sembrava che quella casella fosse destinata al centrocampista giapponese Daichi Kamada, in uscita a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, ma in via Aldo Rossi sembrano temporeggiare per capire se ci saranno spiragli decisivi per aprire una trattativa con il Villarreal. Il Sottomarino giallo, che ha già venduto alcuni pezzi pregiati, sa bene che non potrà tenere per molto il punto sulla valutazione del nigeriano, che oggi è sui 30 milioni. Il contratto di Chukwueze scadrà il 30 giugno 2024 e questo aspetto è un fattore non da poco per il Milan, che potrà farlo valere in sede di contrattazione.