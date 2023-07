Il Milan ha preso Pulisic! Altro colpo dal Chelsea, cifre e dettagli

Madonnina in Blues

Si definisce così un affare per il quale hanno naturalmente spinto tutti, in primis il calciatore che si è impegnato minuto dopo minuto per accelerare la pratica del trasferimento al Milan. Per i rossoneri è il secondo colpo di spessore dopo quello dell’inglese Ruben Loftus-Cheek, pure lui proveniente dai Blues. Pulisic firma un accordo quadriennale per un ingaggio intorno ai tre milioni e mezzo di euro. Visite mediche in vista, Pioli avrà a disposizione un’ala eclettica, utile anche in altre zone sulla trequarti.