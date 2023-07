Loftus-Cheek si presenta al Milan: numero di maglia, Pulisic e Maldini

Fisicità e personalità al potere. Ruben Loftus-Cheek è arrivato al Milan per dare potenza e vitalità al centrocampo, reparto che ha perso la qualità e il dinamismo di Sandro Tonali , oggi al Newcastle. Ma che l'ex Chelsea sia giunto in rossonero con grande convinzione lo testimonia anche la scelta del numero di maglia: l'8, il numero che fu si di Gattuso, ma è anche quello lasciato libero dallo stesso Tonali.

Giornata di conferenza stampa per il classe 1996, dove ha dimostrato lo stesso temperamento che, solitamente, mette in campo. Ruolo, il momento in cui è stato folgorato dal Milan, i vecchi compagni al Chelsea che ritroverà a Milano e le maggiori fonti di ispirazione nella storia rossonera: tanti gli argomenti toccati dal centrocampista.

Loftus-Cheek, prime parole da rossonero

Idee chiare per Loftus-Cheek nella prima intervista da rossonero. Subito questioni tattiche, e la predilizione per il nuovo modulo, il 4-3-3, dove al Chelsea fece benissimo con Sarri: "Durante la carriera ho giocato in più posizioni, ma quello con Sarri era dove potevo dare di più. Di allenatori bravi ne ho avuti tanti, forse quello che mi ha dato di più è stato proprio Sarri. Venire al Milan e poter tornare a giocare in quel ruolo per me è stato importante, negli ultimi tre anni ho giocato in posizioni più difensive ma non è ciò che preferisco fare. Penso che il ruolo in cui mi sento più a mio agio è in un centrocampo a tre. Sono cresciuto nel 4-3-3, forse per questo con Sarri ero così efficace. Sono felice se Pioli sceglierà questa strada, ma in ogni caso mi adeguerò".

C'è una data precisa, il momento preciso in cui è scattato il feeling con il club rossonero. Si tratta dell'11 ottobre 2022, quando il Chelsea giocò a San Siro, match valevole per la quarta giornata del girone di Champions. Loftus-Cheek fece il suo ingresso in campo al 17' del secondo tempo prendendo il posto di Sterling: "Durante Milan-Chelsea di Champions ero rimasto impressionato dal clamore che c'era allo stadio. Il sostegno dei tifosi è straordinario, anche ieri ho visto grande passione. Quando c'è stata la sfida tra Milan e Chelsea in Champions League, a Londra, dopo quella partita Maldini mi disse che erano rimasti colpiti dalle mie prestazioni. L'ipotesi era balenata già all'epoca ed è rimasta aperta fino ad ora che sono qui. Parlarne con Maldini mi ha spinto a prendere questa decisione". Da quel momento le cose sono evidentemente cambiate, visto l'ampio rinnovamento nella dirigenza. Nonostante questo, però, la sua volontà di accasarsi al Milan è rimasta immutata.