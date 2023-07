Tomori, gli obiettivi al Milan e Leao: “Deve stare più attento”

Manca poco all'inizio del campionato le squadre hanno iniziato a prepararsi in ritiro. Il Milan ha accolto nuove conoscenze come Loftus-Check e Pulisic . Entrambe dal Chelsea, l'ex squadra di Tomori . Il difensore inglese ne ha parlato su Sky Sport. L'inglese si è soffermato anche sull'ultima stagione e sulla volontà di ritornare a vincere.

Tomori presenta i nuovi acquisti del Milan

Il difensore ha parlato della stagione appena conclusa e dei prossimi obiettivi: "Siamo contenti ed eccitati. Quest’anno sarà più difficile del passato, stiamo facendo qualcosa di diverso per volontà del mister. Vogliamo vincere trofei per riscattare la scorsa stagione, sappiamo bene chi siamo. Lo scorso anno il mese di gennaio ci ha distrutto. Leader? Lo sono anche per la mia posizione in campo, sono praticamente un veterano, e sento la responsabilità. Quest’anno faremo di tutto per vincere, perché siamo fieri di essere giocatori del Milan. Vogliamo vivere una stagione da ricordare".

Sui due nuovi acquisti, entrambi dal Chelsea: "Se avessi un pound lo punterei su Loftus-Check, è mio amico, sono il suo traduttore, ho parlato con lui prima della firma e sono sicuro della sua qualità. Pulisic è forte, veloce e farà gol. È diverso dai giocatori che abbiamo in questo momento. Sono contento per loro e per noi".