Milan, 7-0 al Lumezzane. Pioli svela chi non andrà in tournée

MILANELLO (VARESE) - Prima uscita stagionale per il Milan di Stefano Pioli che a Milanello si impone sul Lumezzane per 7-0 nella sfida giocata su due tempi da 30 minuti. Ottimo test per i rossoneri in vista della tournée negli Stati Uniti.

Milan-Lumezzane 7-0: doppietta per Pobega, Romero

Subito in mostra il neo acquisto Christian Pulisic (schierato come esterno sinistro) a cui prima il palo e poi il portiere avversario hanno negato la gioia del gol. Lo statunitense si è reso comunque protagonista fornendo due assist ai compagni. Doppiette per Pobega (che ha aperto le marcature portando i suoi sul 2-0) e Colombo,in rete anche Messias, Zeroli e anche l'altro nuovo acquisto Romero su calcio di rigore. Esordio dal primo anche per esordio per Loftus-Cheek, indietro di condizione ma molto applicato a livello tattico ricoprendo il ruolo di trequartista



Milan in America: le scelte di Pioli

I rossoneri partiranno venerdì alla volta degli Stati Uniti per la tournée estiva dove affronteranno in amichevole Real Madrid, Juventus e Barcellona. Confermate le permanenze in Italia di Rebic, Origi, Caldara, Ballo-Touré e Lazetic, questi i conviocati di Stefano Pioli:

• Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante, Nava.

• Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi.

• Centrocampisti: Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders.

• Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traore, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero.