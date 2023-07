Milan made in Usa. Pulisic, che boom

Alle 4 ora italiana di lunedì 24 luglio, centomila spettatori assisteranno a Milan - Real Madrid nel Rose Bowl di Pasadena che la memoria tricolore associa sempre alla maledetta finale mondiale persa ai rigori con il Brasile , il 17 luglio 1994. Albertini, Franco Baresi , Maldini , Donadoni e Massaro erano i rossoneri schierati da Sacchi e le lacrime del Leggendario Capitano, come la smorfia di dolore di Roberto Baggio , sono rimaste immagini indelebili nella storia della Nazionale. Oggi Baresi è il vicepresidente onorario del Milan e suo ambasciatore nel mondo, come Massaro: dovunque vadano, essi riscuotono applausi, ammirazione, affetto, che il tempo ha reso sempre più forti. Nel nome del Milan, l’uno e l’altro seguiranno l’amichevole di Pasadena, perfettamente consapevoli di che cosa significhi questo nuovo sbarco rossonero negli Stati Uniti . No, non è soltanto questione della tournée precampionato valida per il Soccer Champions Tour che nella notte fra il 27 e il 28 luglio prevederà Juve -Milan al Dignity Health Sports di Carson, sempre in California e, il 2 agosto, Milan-Barcellona all’Allegiant Stadium di Péaradise, Las Vegas, in Nevada. La verità è che, con la regia di RedBird e di Gerry Cardinale, il Milan va alla conquista dell’America, sotto il segno di Christian Pulisic , 24 anni, attaccante, ufficialmente rossonero dal 13 luglio, il più giovane capitano nella storia della nazionale Usa (20 anni e 63 giorni), dopo essere stato il marcatore più giovane di sempre della stessa, massima rappresentativa (17 anni 254 giorni).

Pulisic, maglie a ruba: +266%

Il nuovo Numero 11 è l’uomo simbolo del calcio a stelle e strisce, amatissimo dai connazionali, star dei social dove conta quasi 15 milioni di follower. Se sul campo, nel test con il Lumezzane, Pulisic ha cominciato molto bene (due assist a Pobega e un palo), fuori dal campo egli promette di rivelarsi un formidabile volano del marchio Milan in forte espansione nel molto remunerativo mercato americano. Lo conferma anche la newsletter di Huddle Up: conta oltre 116 mila abbonati, è scritta da Joe Pompliano, è focalizzata su sport e business. Fra i destinatari delle sue informazioni ci sono miliardari (si presume anche Gerry Cardinale, of course), investitori istituzionali, proprietari di club e atleti professionisti. Joe Pompliano, insieme con i quattro fratelli, ha fondato “Pomp Investment”, azienda di venture capital, che ha investito anche in società del calibro di Airbnb e Reddit. Su Twitter, Pompliano è seguito da oltre 553 mila utenti e firma un podcast di grande successo: 183 episodi sono già stati trasmessi sulle principali piattaforme, come Spotify e Apple). E a proposito di numeri, sono strabilianti quelli scatenati dalla prima settimana rosanera di Pulisic. Leggere per credere, Annota Pompliano: «Pulisic sta già facendo la differenza dal punto di vista economico per il club. L’AC Milan ha contato 46 milioni di impressioni e 17 milioni di visualizzazioni video sui suoi post sui social media, relativi all’arrivo di Christian. La commercializzazione della squadra ha registrato un aumento delle vendite del 266% nel giro di una notte. Ed ecco la statistica più clamorosa: la clientela statunitense del Milan rappresenta di solito circa il 9% delle vendite complessive: nelle ventiquattro ore successive alla messa in circolazione della maglia N.11, la percentuale è salita al 43% e il 43% di tutta la merce venduta sul negozio della squadra proveniva da clienti statunitensi; il 90% di tutte le maglie personalizzate Pulisic sono state vendute negli Stati Uniti. Quindi, nove maglie di Pulisic su 10 sono state vendute a clienti residenti negli Stati Uniti, un affare enorme. Sui social, il Milan ha registrato un picco significativo della produzione con 91 contenuti, ricevendo una risposta massiccia con oltre 46 milioni di impressioni, 17 milioni di visualizzazioni di video e 4,5 milioni di interazioni. Lo stesso Pulisic ha guadagnato 45 mila follower su Instagram in un solo giorno, totalizzando il tasso di interazione più alto degli ultimi sei mesi».