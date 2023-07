Pulisic al Milan, la rivelazione: "Mi ha convinto Pioli"

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Il nuovo Milan si prepara per lasciare il segno già da questa tournee americana che vedrà i rossoneri esordire domani notte contro il Rebal Madrid prima delle sfide con Juve e Barcellona. A suonare la carica per la formazione di Pioli è uno dei nuovi arrivati: Christian Pulisic.

"Sono molto felice di essere qui e di essere tornato ora negli Usa in questo ritiro prestagionale. E' stata una settimana molto piena per me, sono arrivato in Italia dal Chelsea e poi sono volato qui negli States. Voglio essere parte integrante di questa squadra", queste le parole dello statuintense in vista dei prossimi impegni.

Pulisic: "Mi ha convinto Pioli"

"Quando ho parlato con Pioli, ho capito che mi voleva qui, mi ha detto che questo era il club giusto per me, non ci è voluto molto a convincermi - racconta l'attaccante statunitense - Voglio ambientarmi il prima possibile, al Chelsea non è andata bene ma è stata un'esperienza positiva, ho imparato tanto. Ora sono contento di essere al Milan e spero di poter vincere con questa squadra". Un retroscena importante che mette in risalto l'importanza del tecnico rossonero per il mercato del club.