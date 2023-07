Diretta Milan-Real Madrid ore 4: dove vederla in tv e in streaming

Riflettori puntati sui due fuoriclasse d’attacco, Leao da una parte, Vinicius dall’altra. Una sfida nella sfida per due ragazzi che un po’ si assomigliano nel modo di stare in campo, con le sprintate sulla fascia che lasciano gli avversari imbelli e che stanno per cominciare una stagione importante. Il portoghese del Milan ha firmato un rinnovo di contratto alla fine della passata stagione che lo rende il giocatore più importante della rosa. Prove da uomo-franchigia per Leao dunque, ma anche per Vinicius. Che dopo l’addio di Benzema, partito per le dune d’Arabia, è rimasto il crac dell’attacco madridista, in attesa di nuovi arrivi dal mercato.

