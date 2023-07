Milan, Romero alla Dybala e Sportiello Tatarusanu: Real, 3-2 in rimonta

PASADENA (STATI UNITI D'AMERICA) - È un Milan dal doppio volto quello visto in campo nella notte italiana - fischio d'inizio alle 4 - contro il Real Madrid : bene nel primo tempo, chiuso avanti grazie alle reti di Tomori e Romero , male nella ripresa, con i Blancos che la ribaltano grazie alla doppietta di Valverde e la rete di Vinicius nel finale.

Pioli deve dunque ripartire dai primi 45', dove la squadra ha mostrato gamba, ritmo e buone soluzioni offensive. Partono dal primo minuto i nuovi arrivati Sportiello, Loftus-Cheek e Pulisic, mentre entrano a gara in corso l'ex Lazio Romero e Reijnders. Ora di nuovo al lavoro a Los Angeles in vista della sfida di giovedì contro la Juventus, al Dignity Health Stadium.

Romero come Dybala: che gol al Real Madrid!

A stappare la lattina è Tomori che, al 25' su assist dalla bandierina di Pulisic, svetta più in alto di tutti e di testa trafigge Lumin. Poco dopo Messias ha l'occasione per raddoppiare ma si fa male e deve lasciare il campo a Luka Romero. L'ex Lazio entra subito nel vivo del match e 10' dopo il suo ingresso in campo sigla il raddoppio con un gol alla Dybala: sinistro a giro dal limite sotto l'incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude così con la squadra di Pioli avanti di due reti.