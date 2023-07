Ibra, la rovesciata che infiamma i tifosi: "Per sempre giovane"

"Forever Young". "Per sempre giovane". Non c'entra la canzone di Alphaville se c'è di mezzo Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver annunciato l'addio al calcio all'età di 41 anni, Ibra non ha certo perso la classe.

Con un video postato sul proprio account Instagram, l'ex attaccante ha infiammato i suoi tifosi direttamente dalle vacanze. Come? Ovviamente in stile Ibra. Ibra, una perla dalle vacanze Un video di pochi secondi per ricordare che il talento non invecchia così come le doti atletiche e acrobatiche per un professionista esemplare, che ha curato e continua a prendersi cura del suo corpo con una sana alimentazione e allenamenti quotidiani. E così da fuori campo arriva un pallone, Ibra si coordina e manda a largo il pallone con una rovesciata perfetta. Dietro non c'è una porta del "Meazza", addosso non ha la maglia del Milan, ma la magia è la stessa.

Ibra è sempre Ibra Una dolce caduta in acqua e migliaia di "cuori" per il centravanti che ha fatto la storia del calcio italiano con le maglie di Juventus, Inter e Milan prima di appendere le scarpette al chiodo: evidentemente, però, quelle non gli servono per fare la differenza. Anche a piedi nudi Ibra resta sempre Ibra.

