Loftus Cheek, conferenza Milan: "Sono nel posto giusto". E su Sarri...

Il Milan sta preparando l'ultima amichevole contro il Barcellona in terra americana prima del rientro in Italia. Una tournée positiva per i rossoneri nonostante i risultati delle amichevoli, sin qui, non abbiano sorriso alla squadra di Pioli. Una partita persa in rimonta contro il Real Madrid (3 a 2 dopo il doppio vantaggio) dell'ex Ancelotti e poi la sconfitta con la Juventus ai rigori dopo il 2 a 2 finale .

In questo primo mese di mercato l'allenatore può essere soddisfatto nonostante la cessione di Sandro Tonali, la società si è mossa con Furlani per portare novità e tanti acquisti al Milan. Ben 8 (manca l'ufficialità di Musah) i colpi in entrata per i rossoneri che hanno rinforzato la mediana e il reparto offensivo. Tra i nuovi acquisti e pronti per il salto in Serie A ci sono Loftus Cheek e Okafor, entrambi hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la formazione di Xavi.

Milan-Lofuts Cheek, conferenza

Il centrocampista ex Chelsea ha parlato in conferenza stampa di queste settimane di ritiro dal suo arrivo: "Arrivare in Italia e al Milan rappresenta una nuova sfida. Alcuni compagni già li conoscevo e mi stanno aiutando a inserirmi. Mi sento bene e sono nel posto giusto. In queste prime settimane stiamo imparando a mettere in campo quello che ci chiede Pioli. Lui vuole un calcio aggressivo e offensivo, abbiamo le qualità per tenere la palla e costruire tanto. Più giochiamo e più troviamo il feeling tra noi". Sulla Tournée americana: "E' la prima volta che vengo a Las Vegas e spero di ritagliarmi un po' di spazio per vedere anche la città. Qui la gente è appassionata, non ce lo aspettavamo visto che il calcio non è il primo sport del Paese. Gli stadi sono molto caldi e rumorosi. Contro il Barcellona lo stadio sarà incredibile, l'abbiamo visto".

Sulle amichevoli disputate: "Dispiace non aver vinto ma portiamo via qualcosa di positivo su cui lavorare. Abbiamo giocato bene sia contro il Real Madrid che contro la Juve. Barcellona? Avremo una grande occasione e siamo convinti di poter fare bene". Rapporto con Pulisic: "E' bello poter essere di nuovo insieme anche qui al Milan. Siamo affamati e abbiamo l'occasione di giocare in un nuovo paese. Vogliamo sfruttare al meglio questa occasione". In chiusura sull'apporto in zona gol: "Quest'anno torno a giocare nella mia posizione ideale e spero di segnare tanto. Con Sarri al Chelsea ho fatto 10 gol in questo ruolo, poi gli infortuni e il cambio modulo mi hanno fatto perdere il feeling col gol".