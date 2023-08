Leao alza l'asticella Milan: "Ora voglio la Champions e il Pallone d'Oro"

Dribbling, corsa, tanti gol e molta ambizione : Leao è focalizzato già sulla prossima stagione con il Milan . Il portoghese in rossonero ha fatto il grande salto di qualità e ora è apprezzato in tutto il mondo. La sua intenzione però è di continuare a fare bene sotto la guida di Pioli.

Il nuovo numero 10, in una lunga intervista a ESPN, ha parlato anche del futuro e del mercato del club tra i più attivi dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Sulla trequarti la squadra si è rifatta il look e l'ala potrà "surfare" insieme a tanti volti nuovi. Da Pulisc a Chukwueze, fino ad Okafor.

Leao e l'amore infinito per il Milan

Il portoghese è prima di tutto riconoscente con il club, che dopo un primo anno titubante ha continuato a credere nelle sue potenzialità: "Mi hanno aiutato a raggiungere il mio obiettivo, ovvero conquistare lo scudetto, mi hanno aiutato a crescere come giocatore. Ora mi sento più maturo, un leader nella squadra. Il club mi dà l’opportunità di vincere ogni partita della stagione. Credo sia la squadra giusta per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro“. Tanta ambizione, che sicuramente potrà fare bene anche al resto della rosa del Milan.