Il Milan saluta gli Usa con un'altra sconfitta: vince il Barcellona 1-0

Milan, altro ko: vince il Barcellona 1-0

La tournèe americana del Milan si è chiusa quindi con un'altra sconfitta, dopo il ko iniziale contro il Real Madrid e il pareggio contro la Juventus, poi vittoriosa ai rigori. I rossoneri hanno giocato a viso aperto pur costretti sulla difensiva per arginare il palleggio dei blaugrana. Non sono mancate le occasioni, specialmente quelle per Reijnders e Leao, ma è mancata nei rossoneri la precisione sotto porta. La sfida contro i blaugrana di Xavi ha chiuso il Soccer Champions Tour del Milan che si appresta a tornare in Italia.