Milan-Barcellona, pagelle: promossi, rimandati e bocciati. Reijnders top

Milan-Barcellona 0-1, pagelle

PROMOSSI

Reijnders 6.5: Dei nuovi innesti, in attesa di vedere all’opera Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah (dopo l’ufficialità), è certamente quello che ha rubato di più l’occhio. Le sue movenze eleganti fanno coppia con una capacità di dettare i tempi, sia di gioco sia dei movimenti negli spazi. Va vicino al gol e cerca sempre la soluzione migliore per la squadra. E’ decisamente il migliore di tutta la tournée americana del Milan per il rendimento che ha messo in campo.

Leao 6.5: Quando sgasa sulla fascia, è impressionante. Pur non essendo ancora al top della forma, va il doppio rispetto ai suoi diretti avversari. A volte esagera ancora con i dribbling, perdendo l’occasione giusta per mettere il mirino sulla porta con maggior lucidità e meno frenesia. Sfiora il gol a giro nella ripresa e indossa, per la prima volta, i gradi di capitano. Sono segnali anche questi.

Tomori 6: Decisivo con chiusure importanti, specialmente quella su Ferran Torres che aveva calciato a botta sicura dopo il palo di Koundé. Ha ancora delle sbavature in fase d’impostazione, ma ad oggi è lui il leader della parte centrale della difesa.

Romero 6: Se doveva cercare di convincere Pioli per rimanere, beh ci è riuscito. Tolto l’errore dal dischetto contro la Juventus, l’ex Lazio è apparso tra i più positivi e propositivi dei rossoneri nel corso dei match contro Real Madrid, Juve e Barcellona. Non ha paura di farsi dare il pallone tra i piedi e questa è un’altra ottima notizia per l’allenatore rossonero.

Krunic 6: Partita da schermo puro davanti alla difesa e lì la fa bene. Quando c’è da prendere il primo passaggio, singhiozza. Chissà che la testa non sia al Fenerbahce…