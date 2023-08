Maignan: "Se mi provocano mi alleno anche di notte, non fallirò mai"

Il portiere del Milan riavvolto il nastro partendo da quando, ad appena 6 anni, si è avvicinato al calcio e al ruolo in cui è diventato tra i migliori al mondo: "In realtà volevo fare l'attaccante o comunque essere un giocatore di movimento. Poi ho iniziato a fare il portiere, ma non volevo proprio farlo perché era noioso: guardi gli altri giocare, non ti diverti e ti arrabbi. Per essere un portiere devi avere personalità, essere creativo e avere una mente. La mente è fondamentale".

Maignan: "Voglio essere sempre il miglior portiere del mondo"

Mike Maignan ha aggiunto: "Tutti vogliamo essere i numero uno in quello che facciamo, l'obiettivo è sempre questo. Essere il miglior portiere del mondo per un anno è semplice, ma esserlo per diversi anni no. Bisogna lavorare molto a livello mentale, essere motivati e non arrendersi mai. Non importa quanto guadagni o quanto sei famoso, devi sempre continuare a lavorare. Io la penso così e questo per me è solo l'inizio: ogni giorno lavoro il triplo e curo tutti i dettagli. In ogni situazione bisogna essere almeno due o tre secondi avanti".

"Quando un avversario ha la palla, so già di avere tutte le soluzioni. E non mi metto sotto pressione: ogni mattina mi sveglio per lavorare ed essere il migliore. I miei compagni sono con me, giochiamo nella stessa squadra ma quando esco dall'allenamento devo essere migliore di loro. E quando c'è una partita, la mia squadra deve vincere. Se non lo fa è un problema. Solo così penso di poter mantenere il mio livello".